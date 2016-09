Horb a. N. Keramik bewundert

Vorbei an Wolfach und Haslach ging es nach Zell am Harmersbach, ein schönes Städtchen im Ortenaukreis. Hier fand ein Rundgang durch die bekannte Keramikfabrik Hahn und Henne statt. Die große Auswahl an Geschirr mit unterschiedlichen Mustern und Farben bot auch Gelegenheit zum Einkaufen. Im Anschluss an die Kaffeepause ging es zur Besichtigung der Klosterkirche Maria zu den Ketten. Die Heimfahrt führte über Alpirsbach, Dornhan und Sulz ins Glatttal, wo bei einem guten Vesper der schöne Tag seinen Abschluss fand. Bei Einbruch der Dunkelheit waren die Ausflügler dann wieder zuhause.