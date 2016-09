Horb a. N. Keiner will am Ratstisch Platz nehmen

Horb-Ihlingen. Bereits im vergangenen Jahr begann das muntere Bäumchen-wechsel-Dich-Spielchen im Ihlinger Ortschaftsrat: Erich Armbruster und Dagmar Dürr schieden 2015 aus dem Gremium aus, es folgten Gert Köhler und Karin Kostenbäder. Doch damit war das Stühlerücken nicht vorbei: Da Gremiumsmitglied Beatrix Plocher Ortvorsteher Albrecht Dietz heiratete, musste auch sie aus dem Gremium ausscheiden – so verlangen es in diesem Fall die Vorschriften.

Nur: Ein Nachfolger für Plocher scheint sich partout nicht zu finden. Die Stadt Horb arbeitet die Wahlliste ab und schreibt nach und nach die Kandidaten an, die gemessen an der Anzahl der erreichten Stimmen Nachrücker wären, kassiert jedoch eine Absage nach der anderen. Zunächst lehnten der frühere Ortsvorsteher Franz Keßler sowie die ehemaligen Ratsmitglieder Egon Graf und Ingrid Schuldes-Tropp ab, dann gab Rudi Hildebrand einen Korb. Lambert Straub und Stadtrat Peter-Paul Olinczuk machten ebenfalls Verhinderungsgründe geltend. Nach der jüngsten Absage von Klemens Thamm war nun Malermeister Helmut Müller an der Reihe.

Ortsvorsteher Dietz sagte in der jüngsten Sitzung: "Mir geht das Prozedere ziemlich auf die Nerven." Er betonte jedoch auch, dass es rechtlich im Gemeindegesetz so vorgeschrieben sei, dass die Stadt Horb automatisch mögliche Nachrücker anschreibe. Allerdings: "Diese Vorgänge sorgen für ziemlichen Unfrieden im Dorf", bemerkte Dietz.