Horb a. N. "Keine Versorgungsposten für Ex-Minister"

Gerade beim Thema Bildung kam sie regelrecht ins Schwärmen, und selbstverständlich durfte der politische Allgemeinplatz von den gerechten Renten als starkes Fundament (Für was? Für die Altersarmut?) nicht fehlen. Doch allein bei diesem Thema kam mit dem Wort "Generationengerechtigkeit" der bei Berufspolitikern so oft eingesetzte argumentative Salto rückwärts ins Spiel.

Martin Schulz, die Lichtgestalt der SPD, der als Pappkamerad seiner Genossin Geleitschutz gab, haute es bei dieser Gelegenheit durch einen Windstoß um, und Helfer mussten ihn auf eine Bierbank betten. Hoffentlich war dies kein schlechtes Omen.

Nach dem Blick auf den eigenen Wahlkampf kam ein Schwenk hin zur großen Politik. Die SPD will in der neuen Legislaturperiode zwar keine Vermögenssteuer ins Programm schreiben, doch mehr Forschungsgelder ausgeben. Auch eine starke, bürgernahe Polizei mit 15 000 neuen Stellen wird angestrebt. Dazu sollen Entlastungen bei den Abgaben für die Bürger kommen. So zum Beispiel soll für die unteren und mittleren Einkommen der Soli-Zuschlag wegfallen.

In der anschließenden Diskussion gab die Bundestagsabgeordnete interessante Einblicke in die Arbeit in Berlin. Die Abstimmung über die Ehe für alle wertete sie selbst als einen Bruch des Koalitionsvertrages. "Normalerweise wäre so ein Vorgehen das Ende einer Koalition", gab die bekennende Befürworterin dieser Regelung auch unumwunden zu. Die Maut auf deutschen Autobahnen hält sie auf Nachfrage für den "größten Blödsinn".

Das Gesetz über die Staatstrojaner hält sie ebenfalls für falsch. "Zu groß, zu tief – weit über das Ziel hinausgeschossen." Klartext auch zur Frage, ob man nach Afghanistan abschieben dürfte. "Das ist eine Riesensauerei – für unsere Soldaten ist das Land nicht sicher genug, aber für die Leute, die von dort aus humanitären Gründen flüchten mussten, ist es plötzlich wieder sicher." Als sich abschließend noch einer der Calwer Jusos über den Listenplatz für Nils Schmidt zur anstehenden Bundestagswahl aufregte, bekam er von Esken Recht. "Die Vetterleswirtschaft muss aufhören. Keine Versorgungsposten für ehemalige Minister, dafür reelle Chancen für junge Leute", lautete ihr Statement.

Dass nun auch ihr Wahlkampfplakat durch das Freibad flog, war sicher ebenso Zufall wie die grünen Bändel, die zum Anstehen ans Büfett berechtigten. Oder war das schon ein Wink mit dem politischen Zaunpfahl. Rot, Grün, Gelb?

Nach viel Theorie, Utopie und gegenseitigem Schulterklopfen hieß es "Glück auf" in eine gerechte Zukunft, und zum Abschluss des Tages sorgte die Rockband "Souled Out" mit Perlen aus der Oldiekiste für allerbeste Stimmung.