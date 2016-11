Horb a. N. Keine Rückstaugefahr bei Abwasserrohren

So wurde auch einem Einspruch eines Anwohners gegen die Führung der geplanten Abwasserleitungen zur Neuneckstraße nicht stattgegeben. Er hatte auf die Gefahr von Rückstauungen bei großer Wassermenge aufmerksam gemacht. Die Abwasserleitungen zur Neuneckstraße werden in ausreichender Größe angeschlossen, hieß es. So, dass es auch bei großen Wassermengen zu keinem Rückstau kommen kann, so der Abwägungsbeschluss.

Für die Bewohner und Interessenten sehr wichtig: der Bauplatzpreis wird voll erschlossen auf 115 Euro pro Quadratmeter festgelegt und entspricht damit auch dem Bodenrichtwert. Hintergrund dazu: Ein Bauplatzpreis darf nicht unter dem Bodenrichtwert liegen. Es sei eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ute Albers ist mit diesem Preis sehr zufrieden.

Als Erschließungsvoraussetzung für das Baugebiet "Großäcker" ist eine verkaufte Bauplatzfläche von 5309 Quadratmeter oder acht Bauplätzen vorgesehen. Der Ortschaftsrat stimmte der entsprechenden Beschlussvorlage für den Gemeinderat einstimmig zu. Der Gemeinderat hat dies am 22. November auf der Tagesordnung.