Horb a. N. Keine Resonanz beiVeranstaltern und Vereinen

Horb. Reisen kann man mit ihm zwar nicht, dennoch soll er Türen öffnen: Mit dem Horb-Pass zahlen Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren keinen Eintritt im Neckarbad, zudem können sie gratis an der Ferienbetreuung, an der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, der Stadtranderholung und am Sommerferienprogramm teilnehmen. In der Stadtbücherei zahlen junge Horb-Pass-Inhaber keine Ausleihgebühr.­ Erwachsene müssen im Neckarbad und in der Stadtbücherei nur die Hälfte bezahlen, bei Kulturveranstaltungen der Stadt Horb haben sie Anrecht auf den ermäßigten Preis.

Den Horb-Pass bekommt jeder, der Wohngeld, Hartz IV, Grundsicherung oder Sozialhilfe bezieht. In der Neckarstadt sind es somit 198 Erwachsene und 239 Kinder, die den Pass beantragen könnten. Tatsächlich getan hat es nach Angaben der Stadtverwaltung knapp die Hälfe von ihnen. "187 Personen nutzen aktuell den Horb-Pass", sagt Rathaus-Sprecherin Tenzile Ezberci gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Herausgegeben wurden seit der Einführung im Januar insgesamt 51 Horb-Pässe, davon 42 an Familien und neun an Einzelpersonen. "Die Zahl liegt im Erwartungsrahmen", meint Ezberci, die allerdings noch nicht genau abschätzen könne, ob die Existenz eines solchen Passes in Horb­ ausreichend bekannt ist: "Wir werden nach dem ersten Jahr eine interne Betrachtung machen und prüfen, wo eine weitere Bekanntmachung des Horb-Passes notwendig und sinnvoll ist."

Interessant: Begehrter ist der Pass – prozentual betrachtet – nicht etwa in der Kernstadt, sondern in den Stadtteilen. Ezberci bestätigt: "Bisher sind es eher etwas mehr Familien aus den Stadtteilen, die den Horb-Pass beantragt haben."