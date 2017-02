Horb a. N. "Keine Ramsch-Arkaden, aber Mittelmaß"

Ich habe dazu eine einfache Sichtweise: Wenn ein Investor meint, das Risiko eingehen zu wollen, dann soll er das tun. Das ist freier Wettbewerb. Ich kann aber auch die Stimmen in den Kommunen verstehen, die sagen, wir müssen die alteingesessenen Händler und die Nahversorgung schützen. Eine Kommune befindet sich dort immer in einem Spannungsfeld.

Aber warum läuft es dann bei einigen Shoppingcentern nicht?

Wir haben da zwei Gründe: Manche Shoppingcenter sind in die Jahre gekommen. Sie werden nicht mehr renoviert. Dann hängt es aber auch davon ab, wie hoch die Kaufkraft ist und wie sich die Branchen in einem Center zusammensetzen.

Was ist denn das Rezept für den richtigen Branchenmix?

Es gibt da ein, zwei Regeln: Erstens sollte man Anbieter ansiedeln, die es im näheren Umfeld nicht gibt. Das Sortiment muss natürlich geeignet sein, die Kunden anzusprechen. Die zweite Regel: Das Einzugsgebiet sollte genügend groß sein. Beide Regeln hängen miteinander zusammen: Je attraktiver der Sortimentmix, desto größer die Anziehungskraft. Auch die Mixtur ist wichtig: Nur Premiumanbieter werden nicht reichen, auch das andere Extrem – nur Discounter – ist nicht optimal. Das ist die Aufgabe des Centermanagements, eine ordentliche Mischung hinzubekommen.

Und was ist mit den Geschäften an sich? Können Sie da konkreter werden?

Man muss sich die Erwartungen der Kunden anschauen. Als erstes werden oft genannt: Mediamarkt und Saturn. Die kommen aber nicht, wenn sie schon in unmittelbarer Nähe angesiedelt sind. Dann geht es so weiter: H&M in der Mode, zweite Wahl C&A. Wenn dann nur die dritte oder vierte Wahl kommt, dann kann es schwer werden.

Wie sehen Sie die Perspektive in Horb: nur noch circa 4500 Quadratmeter, die vorliegenden Bedingungen mit den Mietern?

Belastbare Prognosen dafür abzugeben, ist nicht besonders seriös. Unternehmertum hat schon etwas mit Risikobereitschaft zu tun. Ich verstehe die Aussagen der Unternehmer, die sagen: Wir wollen das, jetzt setzen wir es um. Danach wird sich zeigen, ob es klappt.

Der Investor wirkt aktuell so, als habe er keine große Wahl – gerade jetzt im Fall Charles Vögele. Möglicherweise muss er nehmen, was kommt...

Das ist keine gute Aussage des Investors, von der Angebotsseite das nehmen zu müssen, was da ist. Das hört sich an wie Resterampe.

Und wie sehen Sie den Branchenmix in Horb?

Ohne, dass ich das abwerten will: Das ist Mittelmaß. Aber ich würde hier nicht von "Ramsch-Arkaden" sprechen. Das kann durchaus funktionieren, wenn es die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden erreicht.

Nach Horb soll nun auch ein Rewe kommen, in unmittelbarer Nähe sind Kaufland und Aldi. Kann das gut gehen?

Rewe wird eine genaue Marktanalyse gemacht haben. Wenn sie sich dann für Horb entschieden haben, wird es für sie Sinn machen. Das ist deren freie Entscheidung.

Von Kaufland kamen aber schon kritische Stimmen...

Die, die schon da sind, gehen in der Regel in eine Abwehrhaltung. Sie wollen natürlich gerne die Platzhirsche bleiben. Deswegen muss das nicht unbedingt etwas bedeuten.

Mit den Ersatzkandidaten für Vögele droht nun ein Billiganbieter? Oder ist billig sogar besser?

Wir befinden uns gerade im Wandel. Das kann man zum Beispiel daran sehen, wie sich Aldi und Lidl positionieren. Sie praktizieren "Trading up". Beide denken über neue Serviceleistungen nach. Offenbar reicht der Preis allein nicht mehr aus. Diese Entwicklung sehe ich auch für den Bekleidungsbereich. Es wird zwar immer Kunden geben, die auf den Preis achten, aber der Trend geht immer mehr zur Kombination günstiger Preise mit ergänzenden Dienstleistungen. Auch Ketten wie Kik oder Takko verändern sich.

Also steigen sogar die Chancen für Horb?

Im Wettbewerb gilt es immer, das Risiko einzugehen. Es kann aber auch immer schief gehen.

Und dann steht ein großes Gebäude leer? Was dann?

(Schröder schmunzelt) Über den Plan B reden wir gerne im nächsten Interview...