Horb a. N. "Keine Gelernten – dafür Geschickte"

Horb-Bildechingen. Mit nicht mehr als einer Idee und einem Team das ideal zusammenpasste – Ella Volz ist Kauffrau und ihr Mann Manfred Techniker – ging es noch im elterlichen Haus von Manfred Volz in Böblingen los. Angefangen hatte alles mit selbst konstruierten Spritzkabinen. Zuerst im elterlichen Haus und in einer Garage in Böblingen baute man das Unternehmen ab 1966 auf. Schnell wurden die Räume in Böblingen zu klein, jedoch war ein Firmenneubau im Speckgürtel rund um Stuttgart zu teuer. Die Wahl fiel deshalb auf Horb und dort auf das neue Industriegebiet in Bildechingen. Das Dorf war damals als Bundesausbauort ausgewiesen und neben den extrem günstigen Quadratmeterpreisen lockten noch staatliche Subventionen.

Mitarbeiter hatten sie damals noch nicht. Sämtliche Aufgaben wurden unter den Eheleuten in Personalunion aufgeilt: Konstruktion, Buchhaltung, Einkauf, Verkauf, Montage und Produktion. Heute beschäftigt das Unternehmen, das zwischenzeitlich von Sohn Rainer geführt wird, rund 500 Mitarbeiter an drei Standorten.

Stets bestrebt beste Qualität zu liefern, bemerkte man bald die Mängel der teuer zugekauften Luftfilter, die in den Lackierkabinen eingesetzt wurden. Manfred Volz begann sich für diese Technologie zu interessieren und aus seiner Grundüberlegung, dass zwar jede Firma nur einmal eine Spritzkabine kauft, die Filter aber als Verschleißteile ständig nachbestellt werden müssen, baute er zusammen mit seiner Frau das Unternehmen "VOLZ Luftfilter" auf. "Ich habe mich in alles reingedacht und habe natürlich auch die Filter meiner Konkurrenz analysieren lassen", erinnerte sich der Unternehmer in einem früheren Pressegespräch.