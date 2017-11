Horb a. N. "Keine Chance dem Populismus"

Horb. Hielt sich der Besucherandrang bei der letztjährigen Veranstaltung in Grenzen, so scheinen die Macher dieser Horber Traditionsveranstaltung in diesem Jahr voll den Nerv der Zeit getroffen zu haben. "Für Frieden und Freiheit. Keine Chance dem Populismus" steht als Überschrift über der Veranstaltungsreihe, die in diesem November überwiegend im Horber Kloster, jedoch auch in Remigiuskirche in Mühlen angeboten wird.

"Heftiger Einstieg" überrascht die Besucher

Das Foyer des Klosters war bereits gegen 19 Uhr mehr als gut gefüllt und die zahlreichen Besucher, darunter neben Oberbürgermeister Peter Rosenberger auch einige Gemeinderäte, wurden von einem "heftigen Einstieg", wie es Helmut Loschko hinterher nannte, überrascht. Einige Mitglieder des Projektteams, die im Raum verteilt standen, lasen abwechselnd aus dem offen zugänglichen Protokoll eines Facebook-Verlaufs vor. "Sollen diese Hunde doch verrecken. Wer Dreck ist, soll wie Dreck behandelt werden. Vergasen – ich empfang sie an der Laderampe", so nur drei Protokollfragmente, die verdeutlichen, wie populistische Minderheiten Flüchtlinge und Hilfesuchende sehen. Als Störenfriede, die vernichtet gehören. Die Willkommenskultur eines ganzen Volks werde hier mit Worten – denen bereits auch Taten folgten – in den Dreck getreten.