Horb a. N. Keine Angst vor dem Unvorstellbaren

Horb. Die 50 Gäste im Hörsaal des Horber Hochschul-Campus sind ausnahmsweise keine Studenten, sondern wissbegierige Unternehmer aus dem Nordschwarzwald. Sie wollen von dem Wirtschaftsinformatiker erfahren, wohin die digitale Reise geht.

Dabei hat sie doch eben erst richtig Fahrt aufgenommen, sagt Tim Jansen. Genau genommen, seit vor zehn Jahren das Smartphone populär wurde. Inzwischen trägt fast jeder einen permanenten Internetzugang bei sich. Sogar Maschinen lassen sich mit ihm steuern und kommunizieren über das Internet. Mit revolutionären Auswirkungen auf den Markt vollzieht sich die Digitalisierung selbst eher evolutionär, sind sich die Professoren Hartmuth Diery, Leiter der Dualen Hochschule, und Jansen einig. Gerade im Mittelstand sei häufig noch Zurückhaltung wahrzunehmen.

Über all dem schwebt die Frage, die den Unternehmern auf den Nägeln brennt: Wie lässt sich IT im Betrieb noch managen? Allein in Horb gibt es fünf Studiengänge, die sich damit auseinandersetzen.