Horb a. N. Kein Traumjob - Geschichten ein Busfahrers

Ich treffe den Busfahrer irgendwo im Landkreis. Er will anonym bleiben. Nur soviel: Er hat jede Menge Erfahrung. Fährt seit mehr als 15 Jahren Bus. Ein netter Typ. Humorvoll. Name auf der Brust. Wie man sich einen Busfahrer vorstellt. Er sagt: "Nach dem ersten Bericht im Schwarzwälder Boten über den Busfrust haben meine Kollegen und ich uns unterhalten. Die Situation ist viel schlimmer. Unverschämte Schüler, rücksichtslose Eltern sowie Arbeitszeiten und -bedingungen, die dir den letzten Nerv rauben!"

Arbeitszeiten

Der Busfahrer: "14 bis 15 Stunden pro Tag sind normal. Das liegt daran, dass Du als Busfahrer für einen Kurs zuständig bist. Beispielsweise Horb-Freudenstadt. Du stehst morgens gegen 4.30 auf und startest. Dann der Schülerverkehr. Danach geht dann drei Stunden gar nichts. Du stehst mit deinem Bus an einem Sammelplatz wie beispielsweise in Sulz." Diese nutzlose Zeit – sie werde als Pause angerechnet, so der Busfahrer.