Horb a. N. Kein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt bei Horber Advent

Den Höhepunkt des Horber Advents soll am Samstagabend das Elias-Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy darstellen. "Das Oratorium eignet sich für einen großen Chor", so Dirigent Peter Straub. Daher werden gleich drei Erwachsenen-Chöre gemeinsam in der Stiftskirche Heilig Kreuz auftreten: inTakt aus Mühringen, der Elias Projektchor aus Schramberg und der Chor Zollernalb Vox Humana aus dem Zollernalbkreis. Das sind insgesamt mehr als 90 Erwachsene. Straub berichtet: "Vier Solisten treten auf, wovon Andreas Reibenspies das Zugpferd ist. Er drückt der Veranstaltung seinen Stempel auf."

Rund 50 Kinder und Jugendliche wirken außerdem als Engelschor mit. Der Jugendchor Bildechingen und der Vokalis Jugendchor der Musikschule Schramberg bilden dieses Spezialensemble. "Die Jüngsten sind zwölf Jahre alt. Sie werden langsam an so riesige Projekte herangeführt", erklärt Straub. "Insgesamt sind es rund 170 bis 175 Aktive, die Elias aufführen. Die Stiftskirche wird gerammelt voll sein", ergänzt Peter Straub. Bereits seit anderthalb Jahren laufen die Proben dafür.

Diakon Klaus Konrad übernimmt die Segnung

Offiziell wird der Markt am Freitag um 18 Uhr eröffnet. Diakon Klaus Konrad übernimmt die Segnung. "Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Bürgermeister Jan Zeitler können beide nicht zur Eröffnung kommen", erklärt Martin Scherer vom Horber Stadtmarketing.