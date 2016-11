Horb a. N. "Kein Entgegenkommen mehr"

Thielmann hatte gesagt, dass er von 70 Prozent aller Eigentümer der Hauenstein-Wohnungen eine Vollmacht habe. Das bezweifelt Osbelt. Laut Thielmann hatte er schon beim "Haugenstein-Gipfel" am Montag vor einer Woche eine Liste von "sieben bis acht Häusern" vorgelegt, denen er demnächst die Heizung abdrehen wolle. Gut möglich, dass dies jetzt schon in den nächsten Tagen passiert.

Damit könnte sich die Situation in der Wohnsiedlung noch einmal verschärfen. Wie am Sonntag mehrere Bewohner dem Schwarzwälder Boten schilderten, werden immer mehr Kinder in der Siedlung krank, weil die Wohnungen in einigen Häusern nicht zu heizen sind. Ein achtmonatiges Kind soll schon fünf Mal wegen Bronchitis im Krankenhaus gewesen sein.

Und wer ausziehen will, hat es offenbar auch schwer. Das schilderte Ludmilla Obermann: "Wir suchen für eine Familie mit vier Kindern eine neue Wohnung. Sobald der neue Vermieter hört, dass wir vom Haugenstein kommen, endet das Gespräch."

Das heißt: Wenn Osbelt wirklich ernst macht, dann dürften demnächst wohl noch mehr Bewohner keine Heizung haben. Und wer Eigentümer ist, riskiert noch mehr Ärger. Ihm ist es sogar – laut Eintrag im Grundbuch – verboten, mit einer Zusatzheizung für Wärme zu sorgen. Osbelt hatte schon im August angedroht, diese Eigentümer mit Schadensersatzforderungen zu überziehen.

Die Horber Stadtverwaltung zeigt sich in einer Stellungnahme zur Reaktion der Haugensteiner kritisch: "Das Verhalten und die Aussagen von Herrn Thielmann zeigen, dass ihm offenbar die Komplexität des Sachverhalts nicht klar ist, was die Stadtverwaltung an dieser Stelle sehr bedauert."

Zu den Inhalten will man nichts sagen. Die Stadtverwaltung Horb habe sich an die gemeinsam getroffene Vereinbarung gehalten, inhaltlich nicht über das Angebot von Herrn Osbelt zu sprechen, bis die Wohnungseigentümergemeinschaften getagt hätten. Das Kompromissangebot solle bis zum Fristablauf von den Wohnungseigentümergemeinschaften geprüft werden, um hier die Möglichkeit einer Einigung nicht zu blockieren.