Horb a. N. Kein "Blitzgewitter" in Bildechingen

So viel gleich vorweg: Die Antwort lautet Nein. Denn der stationäre Blitzer bei der Bildechinger Schule funktioniert noch nicht. Trotzdem will die Stadtverwaltung dort kontrollieren. Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten nennt Pressesprecher Christian Volk den Grund: "Im unmittelbaren Umfeld von Schulen, Kindergärten und Baustellen sind aufgrund der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen besonders wichtig und sinnvoll. Im konkreten Fall verhält es sich so, dass aufgrund der Straßensanierung der Ortsdurchfahrt Bildechingen die Kontaktschleifen, welche zur Messung bei dieser stationären Geschwindigkeitsmessanlage zwingend nötig sind, nicht mehr vorhanden sind."

Deshalb ist der stationäre Blitzer in Bildechingen am Ortsausgang Richtung Eutingen noch nicht aktiv. Das soll sich aber bald ändern: "Die Einfräsung der Kontaktschleifen wird witterungsabhängig jedoch in der nächsten Zeit erfolgen, damit die Messanlage wieder in Betrieb genommen werden kann."

Aber Vorsicht! Die Existenz eines stationären Blitzers bedeutet nicht, dass in der Nähe grundsätzlich keine mobilen Messungen stattfinden. Die Stadt stellt klar: "Mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen muss generell jeder Zeit und überall gerechnet werden – schwerpunktmäßig jedoch an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten sowie in Tempo 30-Zonen."