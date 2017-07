Horb a. N. Kauft Stadt das "Rote-Chaos"-Haus?

Greift jetzt möglicherweise die Stadt zu, um den "Schandfleck" und die ständigen Farbbotschaften an Horbs meistbefahrener Kreuzung endlich ad acta zu legen? Stadtsprecher Christian Volk: "Die Stadt selbst befindet sich noch nicht in Verhandlungen. Ein Kauf des Gebäudes durch die Stadt, die Baugesellschaft oder sonst einem Investor wäre insbesondere davon abhängig, ob es zu angemessenen Bedingungen erworben werden könnte. In einem Sanierungsgebiet bedarf ein Kaufvertrag der Genehmigung der Stadt. Eine solche Genehmigung kann dann versagt werden, wenn durch die Veräußerung des Gebäudes die Durchführung der Sanierung unmöglich oder wesentlich erschwert oder den Zielen und Zecken der Sanierung zuwiderlaufen würde. Für die Stadt Horb ist das Sanierungsgebiet deshalb so besonders wichtig, weil hierduch des Vorkaufsrechtes geschaffen wird. Die Stadt hätte in diesem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet also ein allgemeines Vorkaufsrecht auch für das Lotzer-Haus."

Zurück zum Schmuckstück

OB Peter Rosenberger: "Das Lotzer-Haus wurde offenbar kaputt gemacht. Unser erstes Ziel ist es, das wieder zum Schmuckstück zu machen. Das ist unabhängig davon, ob wir oder beispielsweise die Baugesellschaft das Objekt kaufen sollte."

Das Rathaus hatte nach einer Begehung heute vor einer Woche angedroht, das Objekt zwangsräumen zu lassen. Stadtsprecher Volk: "Der Zeitplan sieht vor, bis Ende August zu räumen, sollte sich am derzeitigen Zustand bis dahin nichts geändert haben. Die Stadtverwaltung stellt sich außerdem darauf ein, vorübergehend Wohnraum für die jetzigen Mieter zu schaffen, sollte es zur Räumung kommen." Der Grund dafür: "Ein vollständiger und ordnungsgemäßer Bauantrag liegt der Baurechtsbehörde immer noch nicht vor. Die Nutzungsuntersagung besteht somit weiterhin. Sie könnte erst aufgehoben werden, wenn eine Baugenehmigung vorliegt und die baurechtlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, erfüllt sind. Allerdings ist ohne den kompletten Bauantrag momentan bei weitem nicht an eine Genehmigung zu denken. Nach Ausschöpfung aller anderen Rechtsmittel gegen die Eigentümerin des Sebastian-Lotzer-Hauses bereitet die Baurechtsbehörde derzeit nun die Zwangsräumung des Objekts vor."

Deshalb sagt OB Rosenberger: "Herzog darf auch gerne selber das Lotzer-Haus wieder zum Schmuckstück zu machen. Aber die Wochen gehen jetzt schnell vorbei!" Herzog sagt dazu: "Mit der angedrohten Zwangsräumung muss ich seit fünf Monaten leben, und arbeite nach wie vor täglich daran, diese zu verhindern.

Soeben war die Fachfirma für die Brandmeldeanlage vor Ort, und hat die seither ausgeführten Arbeiten abgenommen, und das von der Verwaltung geforderte Schreiben ausgestellt. Die zuständige Dame im Rathaus hat es vorab per Mail erhalten."

Herzog weiter: "Mieter, welche im zweiten Dachgeschoss wohnten, wurden in untere Wohnungen umgesiedelt, um Schärfe aus der ganzen Sache zu nehmen.

Zwei weitere Apartments aus dem ersten Dachgeschoss können nächste und übernächste Woche umgesiedelt werden. Wiederum kann im August eine Wohnung vom ersten Dachgeschoss nach unten umsiedeln. Für Oktober liegt eine Kündigung im ersten OG vor, wo dann die letzten vom ersten Dachgeschoss unterkommen. Mehr kann ich gegen die Zwangsräumung nicht tun."

Die Schlagzeilen rund um das Sebastian-Lotzer-Haus – sie dürften wohl noch lange nicht vorbei sein.