Horb a. N. Kaufmännisches Wissen vertieft

Horb. "In der heutigen globaler werdenden Arbeitswelt sind entsprechende Zusatzqualifikationen immer wichtiger", berichtet das Gewerbeschulzentrum.

Lücke im Bereich der betriebswirtschaftlichen Kenntnisse geschlossen

14 motivierte Damen und Herren haben sich beim Förderverein der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule zu einem Sprinterlehrgang zum Geprüften Technischen Betriebswirt eingefunden, der von Ende Januar 2015 bis Juli 2016 Jahr dauerte. Freitagspätnachmittags und samstagmorgens ging es intensiv mit vorwiegend kaufmännischen Themen in die fachliche Tiefe, um in der bundeseinheitlichen IHK-Prüfung zu bestehen. Die Lücke im Bereich der betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse wurde geschlossen. Nun konnten die Absolventen ihre Abschlusszertifikate in den Händen halten.