Horb a. N. Kasernen-Hotel vorerst gescheitert

Horb. Am Ende scheiterten die Verhandlungen laut Oberbürgermeister Peter Rosenberger an einer gewünschten Zusage, die Helber so nicht machen wollte. "Der Knackpunkt war, dass wir als Stadt die Zusage haben wollten, dass für mehrere Jahre tatsächlich ein Hotel betrieben wird. Diese Zusage wollte er nicht geben", erklärt Rosenberger in einem Pressegespräch. Helber, der am Mittwoch telefonisch für unsere Zeitung nicht erreichbar war, habe gegenüber der Stadt erklärt, das "aus unternehmerischer Freiheit" nicht versprechen zu können.

Dem Gemeinderat und der Stadt sei klar, dass das große Gebäude Nummer drei nicht komplett mit einem Hotel gefüllt werden könne. In den ersten Plänen habe Helber eine Mischung von jeweils ein Drittel Hotel, Wohnen und Büro vorgesehen. In den neuen Plänen sei dann der Bürobereich weggefallen. Der Hotelbereich sollte zwei Drittel, der Bereich Wohnen ein Drittel einnehmen. "Am Ende hat uns aber die schriftliche Aussage zum Hotel gefehlt." Der Kaufpreis habe sich darüber hinaus an den Preisen für ein Mischgebiet orientiert. "Wenn es um reines Wohnen geht, ist der Kaufpreis höher. Und wenn es nur um Wohnen gehen würde, dann hätten wir es wahrscheinlich von Anfang an anders geplant." Immer wieder habe es Nachfragen im Gemeinderat gegeben, was denn nun der Stand der Dinge sei, berichtet Rosenberger. Irgendwann habe man handeln müssen.

Der OB betont, dass es keine Verstimmungen zwischen beiden Seiten gebe. "Herr Helber hatte mit mir einen Freund für diese Hotel-Idee, nicht alle im Gemeinderat sahen das am Anfang genauso. Aber alle haben erkannt, dass wir in diesem Bereich ein Defizit haben." Dass es jetzt 1,5 Jahre gedauert habe, bis man gemerkt habe, dass die Zusammenarbeit nicht passt, habe mehrere Gründe gehabt. Es habe viele Monate Detailverhandlung gegeben, auch der Bebauungsplan musste noch aufgestellt werden. Finanziell sei man sich einig geworden. Und ELR-Fördermittel von 200 000 Euro seien bereits in Aussicht gestellt worden.