Horb a. N. Kartsport, Verkehrssicherheit und Kulturelles im Fokus

Der Vorsitzende verwies in seinem Jahresbericht auf vielfältige Aktivitäten des Ortsclubs, wie die Kartläufe, Fahrradturniere, aber auch das Engagement im kulturellen Bereich. Dort schlug die Teilnahme am Frühjahrsmarkt, am Dorffest und am Kinderferienprogramm zu Buche. Den Markt, die Kartläufe und das Mitwirken an Dorffesten hob er als Highlights heraus, die für die Kasse des Vereins wichtig seien. Schwerpunkte für 2017 seien der Kartsport, die Fahrradturniere im Rahmen der Verkehrssicherheit für die Jugendlichen und das Kinderferienprogramm. Mit dem Dank an alle Funktionäre und ehrenamtlich Tätigen schloss Nisch seine Ausführungen.

Bedingt durch den plötzlichen Tod von Schatzmeister Andreas Raible sprang Nisch selbst in die Bresche. Er konnte für das Jahr 2016 eine finanzielle Nullnummer vermelden, aber auch nur deshalb, weil man Dank des Bürgergeldes der Kommune bei dem Kauf von zwei neuen Karts stark unterstützt wurde. Die Zahl der Mitglieder bezifferte Nisch auf 281, darunter seien 21 Jugendliche.

Was sich in der Sportabteilung tat, offenbarten Marius Sedlak und Stefan Thut per Multmedia. So hatte es beim Kartlauf im Sommer 103 Starter gegeben. Trainiert hatte man – nicht nur für dieses Event sondern das ganze Jahr über – in drei Trainingsgruppen mit 13 Fahrern. Von elf Fahrern konnten dann acht für den ADS-Pokal (Alb, Donau Schwarzwald) gemeldet werden. 13 Siege wurden eingefahren, in der Clubmeisterschaft errang man einen sehr guten dritten Platz.