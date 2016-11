Horb a. N. Karitatives Wirken seit Jahrzehnten

Horb. Elisabeth Steimle stimmte am Klavier auf einen besinnlichen Spätnachmittag ein. Vorsitzende Rosemarie Nitsch: "Wir versuchen im Sinne der Namensgeberin, der Heiligen Elisabeth, Menschen zu begleiten, für andere da zu sein, die Sorgen und Nöte mitzutragen."

Seit über 90 Jahren besteht der Elisabeth-Verein. Für die katholische Kirchengemeinde ist er vor allem im Besuchsdienst tätig. Wurden die Jubilare bisher ab dem 75. Geburtstag besucht, wird es ab dem kommenden Jahr erst ab dem 80. der Fall sein, denn dem Elisabeth-Verein fehlen Helfer.

Wie bei der jüngsten Zusammenkunft betont wurde, sei bei den Besuchen festzustellen, dass es immer mehr Mitmenschen gebe, die vereinsamen und nicht mehr in der Gemeinde aktiv teilnehmen können. "Mit Besuchen wollen wir doch auch für diese ein bisschen Freude in den Alltag bringen", so Rosemarie Nitsch. Es gibt viele Kranke, Notbedürftige und Menschen, die allein sind. "Für die alle haben wir stets ein offenes Ohr und bringen gerne Zeit mit." Zeit zu haben für den Nächsten sei ein kostbares Gut, so Nitsch in ihrem Bericht.