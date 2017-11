Horb a. N. Karitatives Wirken schon seit Jahrzehnten

Schriftführerin Mechthild Konrad untermalte ihren Bericht mit Bildern. Neben dem geselligen Beisammensein hat auch die Besinnung um den christlichen Glauben, der im Mittelpunkt bei Andachten und Gebete steht, einen hohen Stellenwert in den Veranstaltungen übers Jahr hinweg.

Mechthilde Konrad: "Das Wirken der großen Heiligen des Mittelalters Elisabeth wird oft in der heutigen Zeit mit Mutter Theresa verglichen. Das Leben Elisabeths zeigt bis heute Wirkung für die gelebte Nächstenliebe. Der Elisabeth-Verein möchte im Sinne der Namensgeberin Menschen begleiten, für andere da sein, die Sorgen mittragen".

Neben dem Besuchsdienst für die älteren Gemeindemitglieder der Kirchengemeinden gehörten auch Veranstaltungen übers Jahr zum festen Bestandteil des Gemeindelebens, so Konrad. Die Begegnung bei Geburtstagen und anderen Anlässen sei ein kleiner Beitrag dazu, die Wichtigkeit des Einzelnen zu unterstreichen und ihm Zuwendung und Solidarität zu schenken.

Die Zahl der Mitglieder wird immer weniger. 2017 starben sieben Mitglieder, die über viele Jahre die Arbeit des Elisabeth-Vereins begleitet und unterstützt haben. Die Entlastung, die erteilt wurde, nahm Andrea Kastner vor.

Es gab auch Ehrungen. Für zehn Jahre aktive Mitarbeit im Elisabeth-Verein, so beim Besuchsdienst, wurden geehrt: Andrea Kastner, Gabi Blank, Margarete De Zeeuw-Schäfer, Bettina Hellstern und Christa Gaiser. Erika Fischer wurde nach langen Jahren des Engagements im Besuchsdienst verabschiedet.

Zum Abschluss der Versammlung wurde noch in den Vorabendgottesdienst in der Liebfrauenkirche eingeladen. Dabei wurde auch an die verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht.

Rosemarie Nitsch gab einen Ausblick für die kommenden Wochen. Am 2. und 3. Dezember findet im Steinhaus ein Adventsbasar statt. Dazu wurden bereits viele Adventskränze hergestellt. Am 7. Dezember findet eine ökumenische Adventsfeier statt, zu der die Mitglieder des Elisabeth-Verein eingeladen sind.