Horb a. N. Karate-Club Hara setzt weiterhin auf gute Jugendarbeit

Natürlich sind die Trainer stets auf dem Laufenden, Meetings und Fortbildung gehören zur Pflicht. Aus der Not wurde eine Tugend: Der Fudokan-Deutschland-Cup wurde kurzfristig abgesagt, die Halle war aber bereits gebucht; so hat sich der Club entschlossen, einen reinen Kumite-Lehrgang (der Kampf zweier Gegner ohne vorherige Absprache der Techniken) anzubieten, mit der beeindruckenden Teilnehmerzahl von 40 Personen; praktisch konnten dabei auch gleich die neuen Wettkampfmatten eingeweiht werden. Beim Fudokan Europa-Cup in Krakau konnten mit fünf Vereinsmitgliedern an den Start gegangen werden, wobei gute Ergebnisse erzielt wurden.

Sportwart Markus Powill ist "eigentlich" zufrieden, allerdings hat er festgestellt, dass die Bereitschaft an Wettkämpfen und Lehrgängen nachgelassen hat.

Jugendreferent Marcel Melzer hat den Plan, den Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Beintechnik zu legen. Dabei wird Kondition gefragt, gesteigert und die Grenzen, auch die horizontalen – die immer erweiterbar sind – aufgezeigt.

Beim Horber-Frühling wird sich der Club präsentieren. Mitarbeiter und Trainer stehen für Fragen zur Verfügung; denn nicht nur Kinder und gut trainierte Menschen, sondern auch für alle junggebliebenen Ältere ist diese Sportart geeignet – getreu nach dem Motto: Höflichkeit, Etikette, Wille und Selbstbeherrschung – prägen diesen Sport.