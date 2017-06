Horb a. N. Kaltes Leinöl, Unterhosen und viel Süßes

Tipp Nummer zwei

Die Marktmeisterin: "Gehen Sie dahinten zum Dietz. Da gibt’s noch Unterwäsche aus deutscher Herstellung von der Alb. Das sind Unterhosen, da leiert das Gummi nicht aus. Egal, wie oft man die wäscht!"

Tipp Nummer drei

Das Kräuterhaus Klein. Marktmeisterin Götz: "Das Leinöl von denen ist der Kult. Da bestellten die Leute schon im voraus! Auch die Würzmischung stimmt – ich kauf die immer und koch damit mein Essen mit dem Thermomix. Das ist naturbelassen und echt lecker." Doch was hat es mit dem Kult-Leinöl auf sich? Manfred Klein hebt die Leinöl-Flaschen in der Auslage hoch: "Die sind leer. Das Leinöl, was wir verkaufen, ist in der Kühlbox da hinten. Es kommt vom Bio-Bauern und wird kalt gepresst. Wir bekommen es jede Woche frisch mit dem Kühlwagen geliefert – und bringen es gekühlt zum Kunden." Sonst noch in der Auslage: Bio-Kokosöl, Weihrauch-Kapseln oder Zeolith-Pulver. Klein: "Wir sind ein mobiles Reformhaus – und sind billiger als das Internet."

Tipp Nummer vier

Die flotte Socke. Marktbeschicker Kemal Dogan: "Meine Frau sagt immer: Deine Qualität ist zu gut, das ist schlecht für den Umsatz." Seine 5000 Paar Socken im Angebot sind alle von deutschen Herstellern. Dogan zeigt auf die Sneaker-Socken: "Die sind vorne gekettelt. Viele stört die Naht vorne, die die meisten dieser Produkte haben!"

Vier gute Tipps. Und wer gestern diese Stände und all die anderen verpasst haben sollte: Die Händler kommen wieder – am Freitag, 10. November, zum Martinimarkt.