Horb a. N. Kaltenbach startet neuen Steinbruch

Horb-Talheim. Das bestätigt Talheims Ortsvorsteher Thomas Staubitzer: "Ja. Der neue Steinbruch wird von Herrn Kaltenbach eingerichtet. Er wird ihn vermutlich noch in diesem Jahr aufmachen, aber wann, ist noch nicht terminiert. Es gibt Genehmigungen, die laufen sonst ab."

Das Recht dazu hatte sich der Steinbruchunternehmer Armin Kaltenbach zusichern lassen, im Gegenzug für die 2003 erfolgte Schließung des Steinbruchs in Untertalheim.

Und deshalb ist jetzt das Waldgebiet Richtung Hochdorf dran. Hier gibt es – so der Regionalplan Rohstoffsicherung der Region Nordschwarzwald – ein "nachgewiesenes Kalksteinvorkommen". Der westliche Teil des Vorkommens wird Ersatzstandort für den 2003 stillgelegten Steinbruch Untertalheim. Auch der Wald an sich, so heißt es in diesem Bericht, ist kein Problem: "Grünzug kein Konflikt".