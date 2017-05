Horb a. N. Kakteengarten lockt selten gewordene Holz-Bienen an

Die kräftigen Neutriebe und die reichen Knospenansätze fordern jene Energie- und Feuchtigkeitsreserven, die zu Regenzeiten gespeichert werden. Ungeachtet dessen, die winterharten Kakteen können die Notsituationen meist problemlos überwinden. Während des Horber Erdbeerfests am Samstag als auch am noch heißeren Sonntag standen zahlreiche Besucher vor den Kakteen und konnten sich an den Blüten und Knospen nicht sattsehen. Ein Kakteensammler aus Augsburg kam in den Kakteengarten und ließ sich einige Kakteenbücher aus der Doppschen Feder signieren. Er habe lange gebraucht, diese Bücher zusammenzutragen, denn nahezu alle dieser insgesamt elf Ausgaben aus unterschiedlichen Verlagen sind mittlerweile vergriffen, vor allem jene Bücher, die sich mit winterharten Kakteen befassen.

Eine promovierte Biochemikerin, die sich im Rahmen ihres Studiums unter anderem mit der Wirkung von Insektiziden auf Nutzinsekten befasst hat, erklärte am Samstag, dass es für sie zu den wichtigsten Aufgaben zählt, alle wichtigen Insektenpopulationen zu erhalten. Aus diesem Grunde liegt sie oftmals mit ihren Kollegen aus der Chemie-Branche heftig im Clinch. Während sich der Empfinger Kakteen-Experte mit dieser Dame über winterharte Kakteen und deren Besonderheiten unterhielt, entdeckte er plötzlich einige blauschwarz schimmernden Holz-Bienen (Xylocopa violacea) auf einer Gruppe von Delosperma cooperi-Blüten – mit etwa 20 bis 25 Millimeter die größte Bienenart in Deutschland. Jene Biochemikern aus dem Fränkischen war total begeistert, dass sie die Gelegenheit hatte, im Horber Kakteengarten gleich mehrere dieser prächtigen Holz-Bienen zu sehen, denn vor und auch während ihres Studiums habe sie erst zwei dieser teilweise recht seltenen Holz-Bienen in freier Wildbahn gesehen. Dass diese größte deutsche Bienen-Art in der Umgebung des Horber Kakteengartens so häufig anzutreffen ist, mag an den dortigen Brutmöglichkeiten in der Umgebung liegen und natürlich auch an den begehrten Blüten der bis in den Herbst blühenden, aus dem Süden Afrikas stammenden Delosperma cooperi. Es ist zu vermuten, dass die violette Farbe der Blüten und der für Menschen kaum wahrnehmbare Duft der Blüten für die Holz-Bienen geradezu unwiderstehlich sind. Mittlerweile wird diese Holz-Biene sogar in die "Rote Liste" (Kategorie V: Vorwarnliste) eingestuft, weil ihre Lebensräume immer weiter "aufgeräumt" werden. Zum Schutz dieser nicht häufigen Holz-Bienen sollte man nicht jedes tote Holz aus den Gärten und aus Streuobstwiesen sowie aus Parks gedankenlos entfernen, was bedauerlicherweise viel zu oft geschieht. Da die Mutterpflanzen dieser wunderschönen, flächig wachsenden und prächtig blühenden Delosperma cooperi weiterhin in der Empfinger Kakteensammlung kultiviert werden, kann man dort in zunehmendem Maß immer wieder metallisch blauschwarz schimmernde Holz-Bienen auf der Nahrungssuche sehen.