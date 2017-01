Horb a. N. Jungmusiker mit Organisationstalent

H o rb-Bittelbronn. Der Vorsitzende des jungen und selbstständigen Vereins (Gründung: 15. Januar 2015), Alexander Fischer, ließ in seinem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Ein Höhepunkt und ein ebenso großer Erfolg war das Krautnudelfest im April. Insgesamt 100 Kilogramm Mehl und 500 Eier waren nötig, um die Gäste zu verköstigen. Ebenso eröffnete die JK unter der Leitung von Sebastian Kocheise das musikalische Programm. Zur Freude des Vorsitzenden konnten einige Prüflinge die D1- bis D3-Lehrgänge erfolgreich absolvieren: Benjamin Thumm legte die D1-Prüfung ab, Hannah Schäfer absolvierte den D2-Lehrgang und holte sich noch im selben Jahr obendrein die D3-Auszeichnung. Natascha Franz nahm zusätzlich an einem Probedirigat teil, worüber sich vor allem Dirigent Kocheise sehr erfreut zeigte. Bei zahlreichen Gelegenheiten wie etwa dem Jugendtag in Fischingen, dem Jugendnachmittag in Salzstetten oder dem Jahreskonzert des MV Harmonie Bittelbronn konnten sich die Zuhörer von den Fortschritten der JK überzeugen. Großen Zuspruch bei der Jugend findet auch die Christbaumsammlung mit anschließender Hocketse im Januar. Hierfür werden bereits im Oktober in Dettingen Äpfel gesammelt, die für das Jahreskonzert und die Christbaumsammlung zu Apfelsaft oder Apfelpunsch verarbeitet werden. Die finanzielle Situation entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem soliden und zufriedenstellenden Kassenstand, berichtete Schatzmeister Peter Daiker.

Nach der Entlastung des Vorstandes gab es von Ortsvorsteher Hans Schmid eine Spende für die Vereinskasse obendrauf. Dirigent Kocheise berichtete, man werde in Zukunft in der Jugendarbeit mit dem Musikverein Dießen noch weiter zusammen wachsen. Persönlich wünscht er sich hierfür, dass die Jugendkapelle weiterhin so gute Fortschritte macht, schließlich kämen im September viele neue Jungmusiker aus der Bläserklasse hinzu.

Bestätigt in ihren Ämtern wurden Alexander Fischer (Vorsitzender), Kassierer Peter Daiker sowie auch Jugendleiter Maximilian Schäfer. Neu gewählt für die weitere Leitung der Jugend übernahmen neben Maximilian Schäfer auch Hanna Schäfer und Natascha Franz erstmalig ein Amt. Die Kassenprüfer Wolfgang Kocheise und Mario Müller wurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.