Horb a. N. Junger Nikolaus mit Orangen-Allergie

Für die Kinder, die sich dicht an die Vorleserin drängten eine prima Gelegenheit, damit anzugeben, dass sie vor Gewittern gar keine Angst haben. "Ich hab schon einmal gleich zwei Blitze auf einmal gehört", berichtete ein Knabe ganz aufgeregt. Heike Wack fragte die kleinen Gewitter-Experten, wie man denn dem kleinen Drachen Mut machen könnte? "Daumen drücken", so die logische Antwort aus Kindermund. Und es half. Ignatius verschluckte bei einem Feuerwerk einen blauen Leuchtstern und kann seither Feuer spucken. Zwar blau, aber immerhin. Zum Abschluss der Vorlesestunde besuchten die Kinder, die fast in die Bücher hineinkrochen und ganz in den Geschichten aufgingen, noch die Kuh Liselotte, die sich nicht waschen wollte.

Als nächste Gruppe halfen die Sechs- bis Achtjährigen dem berühmten Kommissar Kugelblitz, kurz KK, bei der Aufklärung seines neuesten Falls. Eigentlich wollte KK in Spanien Urlaub machen, davon träumte er schon lange. Bevor er die Zehen in den warmen Sand stecken konnte, stand allerdings noch ein Zwischenstopp bei seinem Kollegen Leo Leon in Madrid auf dem Programm. Der arbeitet an einem geheimen Fall, und KK sollte ihm bei der Aufklärung helfen. Als Kugelblitz nach aufregenden Tagen in Madrid schließlich seinen Urlaubsort Torremoros an der andalusischen Küste erreichte, erschrak er. Der kleine Fischerort, den er noch aus seiner Jugend kannte, hat sich sehr verändert: Grundstücksspekulanten, Urkundenfälscher, Schmuggler, Brandstifter und Dealer haben sich dort eingenistet. Unversehens ist Kugelblitz wieder in einen turbulenten Kriminalfall verwickelt, und die Kinder hörten bei einer Episode dieses Kinderkrimis gespannt zu.

Auf die größeren Kinder wartete dann zum Abschluss des Lesemarathons abends von 19 bis 22 Uhr eine spannende Krimilesenacht mit anschließender Nachtwanderung hoch zum Schurkenturm.