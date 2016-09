Horb a. N. Jung und Alt feiern bei der Dorfplatzhockete

Für die Kleinen wurde Kinderschminken angeboten und Markus Schlegel brachte wieder seinen Kletterbaum mit. Oben war ein altes Holzrad befestigt, an dem verschiedene Gegenstände zum "abräumen" hingen. Den Kindern machte das Hochklettern mächtig Spaß und ruck zuck war das Holzrad leer. Natürlich wurden sie professionell von Markus Schlegel gesichert. Für die Großen galt es, so schnell wie möglich hochzuklettern – Steffen Günthner stoppte die Zeit. Leider gingen einige Kletterversuche wegen der glatten Jeanshosen kläglich daneben. Als erster schaffte es Jürgen Sklorz in einer Zeit von einer Minute und 25 Sekunden. Dann nahm sich der Dürrenmettstetter Tim Huß der Sache an. In stolzen 15 Sekunden war er oben und sicherte seinen Kindern mit dieser Tagesbestleistung ein Bobby-Car.

Bei der Sonnenschirmprämierung hatten mit ihrem original Hagelschaden-Schirm Carmen und Ralf Raböse, sowie Kerstin und Bernd Raböse die Nase vorn.

Im Schlossgarten versuchten sich drei Teams am Bau eines Unterschlupfs – mit Materialien aus dem Wald. Es gewannen Lena Gaal, Rommy Wehle und Ben Gruhner mit ihrem "Geheimquartier". Die beiden anderen Teams belegten jeweils den zweiten Rang. Emerson Wehle und Marlon Raböse hatten ein Haus ohne Dach gebaut, Justin Knöpfle und Niklas Henger eine "Minecraft-Höhle". Für alle Kinder gab es Sachpreise und eine kleine Urkunde.

Steffen Günthner sorgte sich um die Fitness der Dettinger und so bewegten sich das ganze "Adler"-Team und die Dettinger auf sein Kommando. Dabei ließ er auch gleich noch ein Lobesgedicht auf den "Adler" vom Stapel.

Fazit: Eine urgemütliche Hockete mitten im Flecken feierten die Dettinger und alle hatten sichtlich ihre Freude daran.