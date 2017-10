Horb a. N. Juhuuu! Das Ende der Baustellen naht

Jedes einzelne Geschäft wird deshalb selbst die Eröffnung in die Hand nehmen.

Auch einen Center-Manager, der gemeinsam für die Geschäfte handelt, und spricht, wird es laut Birk nicht geben. "Das wäre natürlich wünschenswert gewesen", sagt City-Manager Thomas Kreidler, der künftig mit jedem "Einkaufszentrums-Bewohner" einzeln sprechen muss – beispielsweise wenn es um Aktionen wie die Lange Nacht der Lichter geht. Nur die wenigsten der Firmen in den Aktiv-Arkaden werden Mitglied in der City-Initiative Horb Aktiv. "Das sind die Alte Küche vom Gleis Süd, Mrs. Sporty, der Studienkreis und Projekt Mensch mit seinem Projektraum 42."

Der Investor verkündet unterdessen 100 Prozent Auslastung. "Dort, wo wir eigentlich eine Apotheke geplant haben, wird es jetzt einen Kiosk geben." Der Betreiber übernimmt auch eine kleine Bürofläche. Somit ist das Einkaufszentrum zum Start voll und straft damit Kritikern Lügen, die das nicht so erwartet hatten. Dabei sein werden: Rewe (mit Bäckerei Krachenfels), Drogerie Müller, Deichmann, Ernsting’s Family, Mister*Lady, Mrs.Sporty, der Kiosk, Studienkreis, Projektraum 42 und das Restaurant "Alte Küche".

B 32

Der 15. Oktober war stets als Ende der Sperrung angegeben worden. Doch die Verkehrsteilnehmer können sich nun freuen, dass die Sperrung zwischen Nordstetten und der Kernstadt bereits am kommenden Donnerstag aufgehoben wird.

Schon ab Donnerstag rollt wieder der Verkehr

"Da wir sehr gut in unserem Zeitplan liegen und die Arbeiten an der B 32 zwischen Horb und Nordstetten nun fast abgeschlossen sind, kann die Strecke bereits am Donnerstag, 12. Oktober, nachmittags wieder eröffnet werden. Ab dann können auch die Busse wieder auf normalem Fahrweg verkehren", so eine Pressesprecherin des RP.

Busbahnhof

Auch beim Busbahnhof herrscht Endspurt-Stimmung. Schon seit Montagnachmittag konnte der normale Verkehr wieder rollen, allerdings bleibt die Spur direkt am Einkaufszentrum vorerst gesperrt – für den Lieferverkehr und für die letzten Arbeiten am Center. Der Busbahnhof wird ebenfalls am 26. Oktober eröffnet. Die Uhrzeit wird von der Stadt noch bekannt gegeben.

Kreissparkasse

Auch das Gebäude der Kreissparkasse war die vergangenen Monate eine Großbaustelle. Am 20. Oktober um 18 Uhr wird das Gebäude wieder eröffnet. Für die Öffentlichkeit wird es am Samstag, 21. Oktober, zwischen 11 und 17 Uhr einen Tag der offenen Tür geben.

Hier können die neuen, technisch modernisierten Räumlichkeiten besichtigt werden. Zirka ein Jahr dauerten die Arbeiten. Alles sei reibungslos abgelaufen, so Vorstandssprecher Jochen Gaiser. Weitere Gebäudeflächen sollen noch vermarktet werden.