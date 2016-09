Horb a. N. Jugendarbeit bringt Leben ins Dorf

Mehr als 60 Termine in einem Jahr

Der Ranch-Verantwortliche Niklas Kaupp konnte in seinem letzten Jahresrückblick feststellen, dass alles soweit recht gut läuft. Spitzenreiter bei den Motto-Ranches war wie jedes Jahr die Cocktailranch, gefolgt von der Tequilla- und der Shot-Eyes-Ranch. "Meine eigene Ranch war umsatztechnisch die schlechteste, brachte aber auch noch immerhin gut 200 Euro in die Kasse", so sein Gesamtfazit, dass mit einem zufriedenstellenden Gesamtergebnis abschloss.

Insgesamt konnte die "Runde" auf ein Jahr mit mehr 60 Terminen zurückblicken, was später vom Ortsvorsteher Karl Kocheise lobend erwähnt wurde.

Schriftführer Marius Singer ratterte die meisten dieser Termine nochmals im Tempo eines Dieter Thomas Heck herunter, hielt sich dafür sehr ausführlich beim Jahresausflug auf. Bei der Kasse ist man inzwischen wieder so gut im Plus, dass Karl Kocheise riet, nicht zu viel Geld anzuhäufen, "sonst nimmt man es euch von anderer Stelle wieder ab." Kocheise und Kirchengemeinderätin Erika Kreidler bedankte sich im Anschluss bei dem KLJB-Team und sprachen ihm im Namen der Kirchengemeinde als auch der weltlichen Gemeinde ein großes Lob für das tolle Engagement im zurückliegenden Geschäftsjahr aus.

Bei den Wahlen wurde Alex Gaiser im Amt des ersten Vorsitzenden bestätigt. Da man im letzten Jahr niemand für dieses Amt, das bisher als Doppelspitze geführt wurde, fand, hatte man in diesem Jahr mehr Glück. Nathalie Schweizer wird zukünftig die "Runde" als gleichberechtigte Vorsitzende neben Gaiser führen. Pascal Neuss übernahm das durch diesen Wechsel unbesetzte Amt des zweiten Vorsitzenden. Marius Singer als Schriftführer und Kathrin Saier als Kassiererin wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als kleine Überraschung zu werten war der Rücktritt von Ranch-Boss Niklas Kaupp, der sein Amt an Manuel Jung weitergab.

Als Beisitzer wurden Dominik Dettling, David Wehle und Christian Saier im ersten Wahlgang gewählt, während sich Anja Saier ihrer Mitbewerberin Annika Singer im zweiten Wahlgang mit nur einer Stimme weniger geschlagen geben musste. In jedem Jahr muss sich die KLJB mit einem echten Luxusproblem herumschlagen. Viel mehr Leute als gebraucht werden, meldeten sich für den Beisitzerposten, und so musste wieder eine geheime Wahl durchgeführt werden.