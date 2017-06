Horb a. N. Jugend soll von der Freundschaft profitieren

Im Nachbarland ist der bürokratische Aufwand aber um Einiges höher, wie Holger Aupperle zu berichten wusste. Schulen seien sehr zentralistisch organisiert und Austausche würden normalerweise nur über kommerzielle Anbieter abgewickelt. Anfang Juni ergab es sich dann, dass die Schulleitung einer der beiden Schulen in Salins-les-Bains und der Bürgermeister der Stadt gleichzeitig Zeit hatten. Um endlich Nägel mit Köpfen zu machen, machten sich Peter, Rosenberger, Kreidler sowie Matthias Backfisch, der an der Gemeinschaftsschule Französisch unterrichtet, spontan auf nach Salins-les-Bains. Man einigte sich, die Städtepartnerschaft zu einer "Schul-Städte-Partnerschaft", wie Rosenberger es nennt, zu erweitern. Beide Schulen in Salins-les-Bains würden nun zeitnah den Entwurf eines Schulpartnerschaftsvertrages erhalten. Sowohl eine Kooperation mit nur einer, als auch mit beiden Schulen sei denkbar. "Das würde die Städtepartnerschaft ›befruchten‹", meint Kreidler, und Peter fügt hinzu: "Es wäre auch eine gute ›Werbung‹ für unseren Französischunterricht." Auch sei es nach Salins-les-Bains ja nicht weit, nur wenige Stunden Fahrt.

Im Oktober diesen Jahres kommen dann etwa 27 Schüler und 30 Erwachsene aus Frankreich zu Besuch nach Horb. Die Schüler sollen möglichst in Gastfamilien untergebracht werden – um, könnte man sagen, schon einmal für den Austausch zu "üben". Auch soll dann der Schulpartnerschaftsvertrag unterzeichnet werden.