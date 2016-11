Horb a. N. Jugend soll Freundschaft weiter vertiefen

Pulsierendes Nachtleben im Zentrum Barcelonas

Susana Lohse, Sprecherin der Städtepartnerschaft aus Sant Just Desvern, würdigte in ihrer Ansprache die vielen Aktivitäten, die in dieser Zeit stattgefunden haben und das Engagement der hinter diesen Aktivitäten stehenden Freiwilligen. Mit einem Blick in die Zukunft wünschte sie sich, dass die Partnerschaft und die bisher entstandenen Freundschaften weitergeführt werden können. Dieses Statement bestätigte Udo Riefer, Sprecher der Städtepartnerschaft aus Horb. Auch er wünschte der Partnerschaft für die Zukunft viel Erfolg. Die Fortführung der Verbindung über mehr jüngere Teilnehmer sah er insbesondere in der Teilnahme von Carolina Schiller als Vertreterin des Jugendgemeinderates. Hier ist Potenzial für eine Weiterführung der Freundschaft erkennbar.

Josep Perninyà y Palau, Bürgermeister der Stadt Sant Just Desvern, würdigte die bisherigen Aktivitäten und wünschte der Partnerschaft weiterhin viel Erfolg. Zuletzt wandte sich Oberbürgermeister Peter Rosenberger an die Anwesenden. Er wünschte sich auch für die Zukunft eine gute Entwicklung der Städtepartnerschaft.

In den beiden folgenden Tagen standen Besichtigungen der Umgebung von Sant Just Desvern auf dem Programm. Unter anderem fuhren die Horber begleitet von ihren Freunden aus Sant Just nach Sitges und Vilanova i la Geltrú im Süden von Sant Just. Höhepunkt war die Besichtigung des Museo del Ferrocarril. Ein Vergleich zur Eisenbahnwelt Horb war schnell hergestellt. Auch schlenderte die Gruppe über den Paseo de Gràcia. Das pulsierende Leben im Zentrums von Barcelona bei Nacht beeindruckte die Gruppe.

Zum Abschluss führte ein Ausflug in den Norden von Sant Just. Der botanische Garten von Blanes begeisterte die Gartenfreunde mit seiner Vielfalt von Pflanzen verschiedener Zonen. Zudem stand dann die Castanyada im Centre Civic mit Cava und Panellets auf dem Programm. Die Sant Just Drums, eine Trommlergruppe junger Leute, unterhielt die Gesellschaft mit einer kurzen Einlage. Mit Sekt und süßem Gebäck wurden die Gäste aus Horb verabschiedet.