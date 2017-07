Horb a. N. Jubiläumstour führt bis in die Schweiz

Horb-Bildechingen. Bei anfänglich etwas kühlem, später idealem Radwetter wurde wieder einmal Kameradschaft pur gelebt.

Ausgangspunkt der diesjährigen Tour war Titisee-Neustadt. Dorthin war man mit dem Auto gefahren. Von dort es ging es zweirädrig entlang dem noch schlummernden Titisee gleich zur ersten kleinen Bergetappe hoch zum Bahnhof Bärenthal. Am romantisch gelegenen Windgfällweiher entlang erreichte die Gruppe später den Schluchsee. Auf dem landschaftlich sehr schönen Raduferweg ging es am südöstlichen Teil des Sees weiter zum Eingang des wildromatischen Schwarzatals. Durch wunderschöne steil aufragende Bannwaldgebiete fuhr die Gruppe an hoch aufragender Felsgruppen vorbei auf Schotter und Betonplattenbelag dem Vater Rhein entgegen, den sie dann bei Waldshut-Tiengen erreichte.

Im sehenswerten deutsch-schweizerischen Laufenburg wurde ein kurzer, kühlender Eis-Stop eingelegt, bevor es dann durch die prachtvolle Altstadt von Bad Säckingen zum Übernachtungsquartier nach Rheinfelden-Minseln weiterging. Nach einem kurzen aber knackigen 14-prozentigen Anstieg kamen die Radler nach 110 Kilometer im Landgasthof Baumgartner an.