Horb a. N. Johann Sebastian Bach war in seiner Jugend ganz schön närrisch

Heilige Drei Könige: Teil zwei des "Maschen-Memorials für Martin Luther". Und Start mit dem Maskenabstaubens als Beginn der Fasnet. Michael Grüber: "Das passt perfekt zusammen. Denn ich erzähle aus Bachs Jugendzeit. Er war damals ein 18-jähriges Genie –­ da glühte ein ganzer Vulkan. Johann Sebastian Bach hat gern geraucht und gesoffen. Von wegen ehrwürdig – bei Bach war immer was los."

In seiner ersten Stelle in Arnstadt war ihm die Predigt zu langweilig. Also, erzählt Grüber, ist Bach in den Weinkeller gegangen und hat einen getrunken. Klar, dass er seinen Einsatz als Orgelspieler verpasst hat. Grüber: "Da hat er gleich eine Anzeige bekommen und musste beim Bürgermeister antreten."

Dann nahm er eine "Jungfer" – seine spätere Frau, mit hoch an die Orgel. Der nächste Skandal. Grüber: "Bach sorgte dauernd für Aufregung. In Weimar hat er es ähnlich bunt getrieben –­ und musste sogar für vier Wochen in den Knast. Für uns Nachfahren gut –­ wir haben diesem Gefängnisaufenthalt die Brandenburgischen Konzerte zu verdanken."