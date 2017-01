Horb a. N. Jim Knopf im Kloster

Michael Kunze schlüpft blitzschnell in verschiedene Rollen

In einer Pressemitteilung heißt es, dass sich der Spieler Michael Kunze blitzschnell in verschiedene Rollen verwandelt, zum Beispiel in den Postboten, in Lukas oder in den König. Dazu erzählt und kommentiert er die Handlung und befragt auch die jungen Zuschauer.

Zum Inhalt: Hinter der Insel Lummerland verbirgt sich ein verkleinertes Abbild einer Wirklichkeit. Alles scheint sorgfältig arrangiert und bedacht.