Horb a. N. JGR-Idee: Beteiligungist angesagt

Das Stadtjugendreferat hat für die Umsetzung von Medienprojekten Fördermittel erhalten, die in ein Projekt des JGR fließen könnten. Die Idee des JGR ist, Referenten, beispielsweise von der Landeszentrale für politische Bildung (LPB) zu gewinnen, die dann vor Ort die Jugendlichen in Medienbildung schulen, also ihnen zum Beispiel beibringen wie man eine Website erstell. Rätin Rebecca Tillery ist derzeit dabei, mögliche Themen für dieses Medienprojekt zu überlegen. Sie wird dann auch eine Anfrage bei der LPB starten, hieß es in der jüngsten Sitzung.

Eine weitere Überlegung der Räte ist es, sich beim Zirkuszelt der Realschule miteinzubringen. In einem WVR-Projekt lassen Neuntklässler ein Zirkuszelt aufstellen. Dort finden verschiedene Veranstaltungen statt. Dazu will der JGR eine Facebook-Umfrage unter den jungen Leuten in Horb starten. Ob Kino im Zelt oder ein Poetry Slam stattfinden soll, das bleibt dann den Jugendlichen überlassen, die bei bei Facebook abstimmen können, das haben die Räte entschieden.