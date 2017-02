Horb a. N. Jetzt ist Julia endlich der Star!

Premiere heute ist ein Härtetest für die beiden Mädels

Ei n Stück, welches Julia und Katharina auf den Leib geschneidert ist. Denn: Die beiden sind auch in der Ginger-Ballettschule. Und diese Tanzausbildung hilft, so Hauptdarsteller Andreas Schnell: "Das Stück kommt natürlich mit wenigen Sätzen aus. Dafür müssen die Hauptdarsteller dann performen und tanzen. Beispielsweise mit den Mülleimern. Und da hilft die Körperbeherrschung, die beide im Ballet gelernt haben, natürlich sehr."

Julia und Katharina. Beim ersten Besuch des Schwarzwälder Boten rezitierten sie plötzlich spontan die Szenen von Schnell aus dem "Jedermann", obwohl sie dort nur eine Nebenrolle gespielt haben. Und genauso intensiv werden die beiden Mädchen auch ihre Rollen daheim üben, wie sie versprechen.

Denn die Premiere heute ist ein Härtetest für die beiden Mädels. Erst hatten beide Grippe –­ Aufführung verschoben. Bei der letzten Probe am Donnerstag musste Andreas Schnell einspringen –­ weil Doro Jakubowski im Bett bleiben musste. Doch er macht den beiden das größte Kompliment vor der großen Premiere der beiden Schauspielerinnen: "Ich mache mir eher Sorgen um Doro. Wenn die nicht voll fit ist, könnte es schwierig werden. Bei Julia und Katharina weiß ich, dass die bei der Vorstellung voll da sind! Das wird schon laufen. Die beiden haben viel Spaß bei der Schauspielerei!"

Und? Sind die beiden nervös vor ihrem ersten Solo-Auftritt in den Hauptrollen? Julia grinst: "Nein. Bei Stücken vor normalen Menschen bin ich nicht so nervös. Eher, wenn ich vor Schülern spielen muss." Klar, dass Andreas Schnell die Hauptdarstellerin noch ein bisschen neckt: "Die Auftritte in den Schulen kommen auch noch. Dann such ich aber die Tage raus, wo du normalerweise viel Mathe-Unterricht hast." Doch Julia kontert: "Naja. Ich will ohnehin Schauspielerin werden. Da muss ich nicht so gut in Mathe sein." Selbstbewusstsein. Spaß am Spiel. Und Bodenständigkeit. Julia bringt schon die Grundvoraussetzungen für Star-Qualitäten mit. Da bleibt nur noch: Daumen drücken für die Premiere!

Weitere Informationen: Die große Wörterfabrik. Stück ab vier Jahren. Premiere: Samstag, 4. Februar, 16 Uhr. Gasthaus Adler, Dettingen.