Horb a. N. "Jetzt ist für uns der Markt leer gefegt"

Projekt gescheitert

Das Projekt ist gescheitert, die Rückabwicklung der Investitionssummen läuft, doch vermutlich wird man 2500 Euro Verlust abschreiben müssen.

Was bleibt, ist die bewährte Stromerzeugung durch Sonnenenergie über die eigenen Fotovoltaikanlagen. Doch hier gehen der Genossenschaft die Dächer aus. Konnte man 2014 mit dem zweiten Bauabschnitt beim Altenheim "Bischof Sproll" noch weitere 82,16 kWp dazugewinnen so konnte man das Jahr darauf nur noch die zweite Hälfte des Bauhof-Daches mit übernehmen. So kommt man auf die derzeitige Gesamtleistung von 506,95 kWp. "Doch jetzt ist für uns der Markt leer gefegt", eine Situationsanalyse des Vorsitzenden. Ein Umstand, der von einigen Genossen kritisch hinterfragt wurde, denn ihrer Ansicht nach gebe es genügend Dächer, die Platz für neue Fotovoltaikanlagen bieten.

Vorsitzender Johannes Maier unterstrich deshalb, dass man sich nun im achten Jahr seit Genossenschaftsgründung Gedanken machen muss, wo man in Zukunft hin will. Wind wäre eine Wissenschaft für sich und Biogas wird in ihren Überlegungen keine große Rolle mehr spielen, zumal die Flächen knapp und teuer sind und das Ganze auch ernährungspolitisch nicht in das christliche Grundschema dieser Genossenschaft passt. Der Vorsitzende ging in seiner absatzpolitischen Betrachtungen ganz dezidiert auf den Strommarkt – und dessen Tücken – ein.

Insgesamt machte die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von gut 21 725 Euro. Etwas mehr als 20 000 Euro werden wieder als vierprozentige Dividende an die Genossen ausbezahlt. Der Rest des Ertrags von 2500 Euro gehen auf das Konto Rücklagen und als Vortrag auf neue Rechnungen wurden 7725 Euro ausgewiesen. Besonders stolz ist man darauf, dass man für das "Eine Welt Projekt" "Landwirtschaftsschule in Sambia" immerhin 5000 Euro bereitstellen konnte, die an die Liebenzeller Mission, die vor Ort tätig ist, ausgezahlt wurde.

Ein gutes Geschäftsjahr ist abgeschlossen, die Genossenschaft steht solide da, wie die externe Prüfung ergab. Trotzdem kann man sich auch in diesem Geschäftsbereich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, so das Fazit nach rund zwei Stunden.