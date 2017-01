Horb a. N. Jahresabschluss mit "Didi-live"

Oberschützenmeister Udo Gühring gratulierte zwischenzeitlich bei der Proklamation zum Schützenkönig den erfolgreichen Schützen und hängte "König Scharly" die Schützenkette mit den Worten um: "Du hast es verdient!" Er revanchierte sich postwendend und spendet ein Fass Freibier. Danach kurbelten Didi und Freund Rüdiger Schaible aus Efringen, Gitarrist und Sänger – früher beim Brock-Terzett –, sowie Walter Maier, Rhythmus/Gesang, die Bombenstimmung an mit Ballermann-Hits wie "Reis die Hütte (das Schützenhaus) ab".

Die bestens aufgelegten Gäste klatschten, schunkelten, sangen und schwooften vom ersten Kracher an – dem Trompetenecho – bis zum finalen Sierra Madre begeisternd mit. Dabei glänzte Rüdiger Schaible als Solist bei Oldies wie "Brennend heißer Wüstensand", "Rock Around the Clock" und "In the Mood". Didi bedankte sich bei allen Fans und Freunden, besonders bei den Wirten Jogi Angster und Mischa Vogt, und der knapp 15-jährigen Julia Pusch für ihr großes Engagement.