Horb a. N. Jahresabschluss mit Didi-live und Freunden

Die bestens aufgelegten Gäste klatschten, schunkelten, sangen und schwooften vom ersten Kracher an – dem Trompetenecho – bis zum finalen Sierra Madre begeisternd mit. Dabei glänzte Rüdiger Schaible als Solist bei Oldies wie "Brennend heißer Wüstensand", "Rock Around the Clock" und "In the Mood". Didi bedankte sich bei allen Fans und Freunden, besonders bei den Wirten Jogi Angster und Mischa Vogt, und der knapp 15-jährigen Julia Pusch für ihr großes Engagement.