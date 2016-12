Horb a. N. Jagd mit 50 Teilnehmern erfolgreich

Horb-Mühringen. Am Ende waren acht Rehe und zwei Füchse erlegt worden. Die Wildschweine konnten leider nicht gejagt werden, da sie wohl aufgrund der Holzarbeiten in den vergangenen Tagen nicht im Wald gewesen waren.

Jagdpächter Jürgen Meyer betonte, dass im Wald der Wildbestand nicht dezimiert werden müsse.

Drückjagden wie diese am Samstag dienten dazu, den Wildbestand zu regulieren. Rehe etwa seien keine Schädlinge. Meyer sagte, dass die Jäger die Funktion der großen Beutetiere übernommen hätten, da es in Deutschland in der freien Wildbahn keine Bären oder dergleichen mehr gebe. Das erlegte Wild fällt in den Besitz der Jagdpächter, so Meyer. Am Ende der Jagd wurde die Strecke von Parforcehornbläsern verblasen, zum Abschluss erklang das Halali der Hornbläser. Dazu wurde an der Grillhütte bei Mühringen ein Vesper gereicht.