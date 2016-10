Eine rührende kirchliche Trauung feierten am Samstag in der St.-Stephanus-Kirche in Eutingen Cindy, geborene Donath, und der Eutinger Martin Schmid. Eutingens Pfarrer Beda Hammer und der evangelische Pfarrer Daniel Müller aus Cindy Schmids Heimat, der evangelischen Kirchengemeinde Grüntal, führten durch den ökumenischen Gottesdienst. Die Musikkapelle Eutingen unter der Leitung von Michael Eberhart und in Begleitung von Sängerin Vanessa umrahmte den Gottesdienst. Später spielte die Musikkapelle im Eutinger Park, wo das Paar zum Sektempfang Probelokal einlud. Martin Schmid ist ein Vereinsmensch durch und durch. Seit jungen Jahren spielt er in der Musikkapelle Eutingen mit, der er selbst nach seinem Umzug nach Dornstetten bis heute treu geblieben ist. Einige Jahre war er auch Jugenddirigent der Musikkapelle. Wenn musikalische Unterstützung in anderen Musikvereinen gebraucht wird, greifen diese gerne auf den begabten Musiker zurück, der zudem seit vielen Jahren in der Big Band in Horb mitspielt. Seine Leidenschaft ist auch das Funken, weshalb er stellvertretender Vorsitzender bei den Funkern ist. Unterstützt wird er bei seinen Hobbys von seiner Frau Cindy, weshalb Verwandte und Vereinsvertreter zum Dank bei der Hochzeit Spalier standen. Foto: Feinler