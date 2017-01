Horb a. N. Ist Stadt dem Großbrand entkommen?

In flachem Winkel gezündet

Haipt rief die Polizei und die Stadt an. Der Hausbesitzer: "Die beiden Seiten haben nach meinem Eindruck ziemlich bedröppelt geschaut."

Denn: Die Rakete war in das Gebäude hinter dem ehemaligen "Drunter & Drüber" eingeschlagen. Haipt: "Nach hinten ist Steilhang, von der Straße her ist das auch schon ein Stück. Ich will nicht wissen, wie die Feuerwehr da rangekommen wäre."

Fakt sei, so ein Rathaussprecher: "Der Schaden während des Silvesterfeuerwerks bei Herrn Haipt wurde vor Ort von Vertretern der Polizei und Stadt besichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Silvesterrakete in einem flachen Abschusswinkel auf das Gebäude Neckarstraße 36 abgeschossen worden ist. Ob die Silvesterrakete missbräuchlich (vorsätzlich und gezielt) auf das Gebäude abgefeuert oder versehentlich zuvor an einem Hindernis abgelenkt worden ist, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen."

Schon jetzt gilt ein Feuerwerksverbot in der Nähe von Fachwerk in der Horber Altstadt an Silvester. Vor dem Jahreswechsel teilte die Stadt mit, dass jedoch kein grundsätzliches Verbot für die Altstadt gebe, wie dies in Rottenburg und Tübingen der Fall sei. Etwas widersprüchlich ist deshalb die Antwort eines Rathaussprechers auf die jüngste Anfrage unserer Zeitung: "Aufgrund der verschärften Rechtslage ist es bereits seit 2009 verboten, in der Horber Altstadt, Silvesterraketen und Feuerwerkskörper abzufeuern. Es bedarf insofern keiner zusätzlichen städtischen Regelung, da die bestehenden gesetzlichen Regelungen seitens der Stadtverwaltung für ausreichend erachtet werden."