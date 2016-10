Horb a. N. Ist jetzt Schluss mit lustig?

Die Frage ist allerdings: Gibt es diese Horror-Clowns wirklich oder ist alles nur frei erfunden? "Das ist schwer zu sagen", meint Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, das auch für Horb zuständig ist. "Wir bekommen von überall Meldungen, aber viele von ihnen sich wirklich frei erfunden." Ohnehin halte sich die Polizei in puncto Horror-Clowns zurück, da ihr Auftreten – sollte es sie wirklich geben – laut Kalmbach oft "strafrechtlich nicht relevant" sei.

Lästig: Polizei muss jedem Hinweis nachgehen

Dennoch ist die Thematik für die Polizei ein Problem: "Wir regen uns jeden Tag darüber auf, weil uns das unnötig beschäftigt. Die Kollegen müssen jedes Mal rausfahren, wenn ein Hinweis eingeht. Das ist einfach nur lästig", ärgert sich­ der Pressesprecher. Hinzu kommt: Sollten beim Auftreten von Horror-Clowns tatsächlich Waffen oder Motorsägen im Spiel sein, kann die Polizei das ohnehin nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kalmbach: "Das ist eine neue Dimension."

Doch was tun, wenn einem ein Horror-Clown begegnet? Der Freudenstädter Kriminalhauptkommissar Walter Kocheise sagt im Interview mit dem Schwarzwälder Boten (siehe unten): "Wenn man in einer heiklen Situation selber selbstbewusst und entschlossen auftritt, schreckt das viele Täter bereits ab."

JKV Empfingen verbietet Clown-Kostüme bei Party

Und auch Pressesprecher Kalmbach­ rät: Wenn man sich in einer Gruppe bewegt, könne man einen Horror-Clown durchaus ansprechen – allerdings ohne in Angriffshaltung zu gehen. Denn: "Den starken Max spielen kann gefährlich sein, weil man nicht weiß, wer hinter der Maske steckt. Eventuell ist es besser, sich zum Beispiel in eine Kneipe zu flüchten", schlägt Kalmbach vor, der jedoch ebenso sagt: "Auch die Damen und Herren Horror-Clowns begeben sich in gefährliche Situationen. Vielleicht bekommt er einen Faustschlag ab oder es kann mal ein Autofahrer nicht rechtzeitig bremsen."

Klar ist indes: Das Auftauchen der Horror-Clowns steht in einem Zusammenhang mit Halloween (31. Oktober). Und das wirft die Frage auf: Wie reagieren­ die Veranstalter von Halloween-Partys in der Region? Der Jugend- und Kulturverein Empfingen, der am Montag ab 19 Uhr zu einer "Halloween Full Moon Party" ins dortige JKV-Haus lädt, hat inzwischen die Notbremse gezogen und Clown-Kostüme verboten. "Dadurch wollen wir versuchen, weitere Vorfälle zu vermeiden und Euch zu schützen, sodass Ihr ohne Angst die Full Moon Party genießen könnt", heißt es in einer Erklärung des JKV Empfingen an die Gäste.

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt der JKV-Vorsitzende Daniel Wannenmacher: "Dieses Phänomen ist neu für uns. Von Horror-Clowns haben wir in den vergangenen Jahren nichts gehört. Inzwischen gab es aber auch in Sulz einen Fall. Wir haben uns daher für das Verbot entschieden – einstimmig. Wir wollen die gute Stimmung bei unseren Gästen aufrecht erhalten." Im Klartext bedeutet das: Wer am Montag im JKV-Haus im Clown-Kostüm erscheint, wird wieder nach Hause geschickt. "An Regeln muss man sich halten", sagt Wannenmacher, der zwischen 80 und 100 Gäste bei der Party erwartet.

Anders sieht es in Eutingen aus.­ Auch dort findet am Montag eine Halloween-Party im Sportheim statt. "Über Horror-Clowns habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe die Diskussion zwar mitbekommen, lasse mich aber nicht panisch machen", meint Inhaber Michael Gruidel. Er sieht der Party gelassen entgegen, zumal man einen Security-Dienst einsetze. Und überhaupt: "Dafür machen wir das schon zu lange", lacht der Sportheim-Wirt, der mit seiner Halloween-Party-Reihe heuer ins zwölfte Jahr geht.

Horber Jugendreferat will Jugendliche sensibilisieren

Gelassen gibt man sich auch im Horber Rathaus: "Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Jugendreferats sind gestandene Frauen und Männer und haben keine Angst vor Horror-Clowns", sagt Rathaus-Sprecher Christian Volk und betont: "In Verantwortung für unsere Jugendliche nehmen wir das Thema ernst, wollen die Situation aber auch nicht überzeichnen." Laut Volk wolle man allerdings an dem Thema dran bleiben: "Gerüchteweise gab es einen Clown-Vorfall im Stadtgebiet, der jedoch nach Alarmierung der Polizei nicht bestätigt werden konnte. Die Schulsozialarbeiter der Stadtverwaltung sind jedoch angehalten, die Jugendlichen vor Ort für das Thema zu sensibilisieren. Die Stadtverwaltung unterstützt zudem die Hinweise der Polizei, Auffälligkeiten sofort bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden."

Bei der Polizei wünscht man sich derweil, bei dem Thema bereits auf der Zielgeraden zu sein. "Wir hoffen, dass wir die Tage bis Halloween schmerzfrei rumkriegen und dieses Phänomen danach genauso so schnell wieder verschwindet wie es aufgetaucht ist", sagt Pressesprecher Kalmbach.

Zumindest an Halloween werden allerdings wohl etliche Horror-Clowns zu sehen sein – und dann sind es keine Falschmeldungen: Laut Medienberichten ist besagtes Kostüm schon in mehreren deutschen Städten ausverkauft. Wer noch zugreifen will, dem bleibt ab jetzt wohl wirklich nur der Online-Versand – und die Hoffnung auf schnelle Lieferzeiten.