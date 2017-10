Horb a. N. Isenburger Projekt ausgewählt

Die Projekte der ersten Auswahlrunden hingegen befinden sich inzwischen in den letzten Zügen – so zum Beispiel die Rexinger Themenwege, die am 15. Oktober feierlich eröffnet werden.

Die Herausforderungen im ländlichen Raum sind vielerorts dieselben: immer weniger Einrichtungen der Nahversorgung, Abwanderung junger Menschen oder mangelndes Gemeinschaftsleben. Die Einwohner des kleinen Ortes Fürnsal wollten sich nicht tatenlos diesem Schicksal ergeben und schlossen sich zu einem Verein zusammen, der unter anderem die zentral gelegene Wiese in einen lebendigen Ortsmittelpunkt verwandeln will. Dieser bietet zukünftig den Raum für verschiedene Freizeitaktivitäten, für kulturelle Veranstaltungen und dient als Begegnungsraum.

In Deißlingen hingegen entwickelten Jugendliche die Idee zur Installation eines Skaterparks. Die Gemeinde bewarb sich mit dieser Projektidee um eine Leader Förderung und auch das Auswahlgremium zeigte sich von der Eigeninitiative und dem kontinuierlichen Engagement der Jugendlichen angetan. Ebenfalls ausgewählt: das Projekt der Großen Kreisstadt Horb für einen gewässerpädagogischen Lehrpfad in Isenburg.