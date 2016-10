Horb a. N. Isenburger Ortschaftsräte wollen gerechtere Verteilung erreichen

Künftiger Weiherweg kommt in die Diskussion

Bezüglich der neuen Budgetsystematik wurde auch auf die Verkehrssicherungspflichten hingewiesen.

Dabei wurde festgestellt, dass man im Stadtteil zum Beispiel eine Reihe von Stützmauern hat, bei denen man überhaupt nicht weiß, wer in Sachen Verkehrssicherungspflicht zuständig ist. In einem Diskussionsbeitrag wurde die Meinung vertreten, dass die vorgesehene Zehnjahresplanung extrem viele Fragen aufweisen könnte. In Isenburg kommt zum Beispiel der künftige Weiherweg in die Diskussion. Hier gibt es eine Vielzahl von Neukonzeptionen, die das Ortsbudget belasten können und möglicherweise nicht aus den verfügbaren Haushaltsmitteln zu finanzieren sind, weil diese ausschließlich für Pflichtaufgaben verwendet werden. Zum Schluss gab es einen einstimmigen Beschluss des Ortschaftsrats.