Horb a. N. Intensive Vorbereitung läuft

Am Freitag ging es an den Bodensee. Nachdem die Zimmer sowohl im DLRG-Heim als auch im Naturfreundehaus Friedrichshafen bezogen waren, war am Abend schon die erste Gesamtprobe im Musikerheim des Musikverein Ailingen. Am Samstag standen einzelne Registerproben auf dem Programm. Vier externe Dozenten begleiteten die Musiker bei ihrer Vorbereitung und sorgten für effektive Probenarbeit. Am Ende stand nochmal eine Gesamtprobe an, bei welcher die Ergebnisse zu hören waren. Am Abend fand in geselliger Atmosphäre das Abendessen im Fischerstübchen statt. Die Kameradschaft kam hier nicht zu kurz.

Für Sonntagmorgen setzte Dirigent Laszlo Papesch noch einmal eine Gesamtprobe an, um das Gelernte zu vertiefen. Anschließend ging es dann, mit einem guten Gefühl für das Jahreskonzert, zurück in die Heimat.

Das Konzert der beiden Musikvereine findet am Sonntag, 2. April, ab 18 Uhr in der Hohenberghalle Horb statt.