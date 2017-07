Horb a. N. Intensiv auf Prüfung vorbereitet

Pünktlich und unter Abiturbedingungen absolvierten sie zunächst den schriftlichen Teil (Niveau A2) des Delf-Diploms (Diplôme d’Etudes en langue française – Diplom für Studien der französischen Sprache). Dabei handelt es sich um ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache, welches das Siegel des Ministère de l’Education Nationale trägt und die Bereiche Hörverstehen, Textverständnis, Schreiben und Sprechen umfasst. Da neben der schriftlichen Prüfung auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die mündliche Prüfung bestanden haben, konnten alle ihr Zertifikat am 10. Juli stolz in den Händen halten. Ein halbes Jahr hatten sie sich intensiv in einer zusätzlichen Französischstunde auf den Erwerb des begehrten Diploms vorbereitet.