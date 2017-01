Horb a. N. Instrumente-Spalier

In der Johanneskirche wurden sie von Horbs früherem, evangelischen Stadtpfarrer Alfred Weiss sowie von Diakon Ewald Wurster im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes getraut. Standesamtlich haben die beiden, die sich bei einer Fortbildung kennengelernt haben, bereits Ende vergangenen Jahres geheiratet. Am Samstag besiegelt sie nun dieses weltliche Bündnis auch vor Gott.

Tobias Hübner ist in der Gegend vor allem als Sänger der Metal-Band "Forensick", aber auch als Frontmann vom Duo "Acoustic Pieces", bei dem er mit dem Matthias Emig mit Klavier, Akustik-Gitarre und Gesang auftritt, sehr bekannt.

Dass bei einem jungen Paar, das nicht nur der Beruf – beide sind Bankkaufleute – sondern auch die Musik verbindet (die Braut, die aus Eggingen im Kreis Waldshut-Tiengen stammt, war dort lange bei der Guggenmusik "Hölledüüfel" aktiv) der Himmel an so einem Tag voller Geigen – eigentlich eher E-Gitarren – hängt, ist selbstverständlich. Neben auserwählten Kirchenliedern erklangen beim Traugottesdienst deshalb auch immer wieder moderne Musikstücke, die von Rouven Lohrer gesungen wurden. Trauzeuge waren Musikerkollege Matthias Emig und Jennifer Schwarz. Als die Trauung dem Ende zuging, kam Leben in die hinteren Bankreihen. Dort hatten die Freunde aus den unterschiedlichen Bands die Trauung verfolgt, und auf einen Art Stichwort hin, marschierten sie dann alle los, holten ihre Instrumente und stellten sich direkt vor dem Kirchenportal auf. "Eh, das ist ein Spalier wie ich es mir vorstelle", freute sich der Bräutigam, als er mit seiner Frischvermählten an der Hand freudestrahlend unter den Gitarrenhälsen direkt zum Sektempfang in das benachbarte Gemeindehaus durchmarschierte.