Horb a. N. Innenstadtsanierung weckt großes Interesse

Jetzt sind beide Seiten der Neckarstraße zwischen der Hirschgasse mit drin. Dazu gekommen sind die Gebäude vom "Blickfang" am Eck zur Hirschgasse nebst Nachbargebäude und die Seite hinunter (inklusive Schuh Häfner) bis hin zur Neckarstraße 14, in dem sich Kamm-In und Lindacher Hörgeräteakustik befindet. Auch neu: Das Gebäude im Burgstall schräg gegenüber dem Krankenhaus, in dem sich unter anderem das Büro der Gerichtsvollzieher befindet. Norina Flietel von Wüstenrot, die das Sanierungsgebiet betreut: "Nach der ersten Informationsveranstaltung kamen Hauseigentümer auf uns zu und haben darum gebeten, dass ihre Immobilien auch integriert werden. Es gibt nichts besseres, als wenn Hauseigentümer das wollen." Inzwischen hat es auch schon erste Beratungsgespräche gegeben. Flietel: "Es gibt auch eine hohe Mitwirkungsbereitschaft von Eigentümern angrenzender Grundstücke."

Das heißt: Offenbar scheint es gerade in der Kernstadt eine hohe Investitionsbereitschaft zu geben. Kein Wunder, stellt doch das neue Sanierungsprogramm insgesamt Fördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro bereit. Davon übernehmen Land und Bund 60 Prozent der Kosten. Dazu gibt es noch eine erhöhte steuerliche Abschreibung.

Rosenberger: "Dass wir das Sanierungsgebiet entgegen den ursprünglichen Planungen noch erweitert haben, zeigt, wie groß das Interesse ist." Wolfgang Kronenbitter, Amtsleiter Baurecht: "Das Programm läuft bis zum Jahr 2027 und ist unter dem Titel Soziale Stadt. Das bedeutet, dass es in der Regel immer möglich ist, den Förderrahmen zu erweitern." Im Haushalt habe man, so OB Rosenberger, in der mittelfristigen Finanzplanung sogar noch mehr als 40 Prozent des kommunalen Eigenanteils eingeplant.

Damit kann das neue Förderprogramm ein richtiger Push für die Kernstadt werden. Geplant ist unter anderem, so Flietel von Wüstenrot, das Gebäude der Stadt Apotheke in der Wilhelmstraße 3 abzureißen. Auch der Fußgängersteg zwischen Kreissparkasse und Volksbank ist mit drin im Sanierungsgebiet.

Natürlich auch der Fruchtkasten. In einer Ideenskizze der Stadt ist hier ein Bürgerhaus geplant. Im Dachgeschoss ist ein Mulitfunktionssaal auch für Konzerte geplant. Auch die Stadtbücherei soll hier einziehen. Doch das geht natürlich nur, wenn das Polizeirevier dort auszieht in den Neubau an der Hornaustraße.

Doch ist überhaupt Geld für den Umzug und Neubau da, wenn es jetzt wieder bei der Polizei eine Reform von der Reform gibt mit einer neuen Polizeidirektion in Pforzheim? Das wollte Gemeinderat Josef Nadj wissen. OB Rosenberger: "Wir haben von offizieller Seite noch nichts gehört. Uns ist nur wichtig, dass der Bereich mit drin ist. Wenn die Stadt die Chance bekommt, es zu bekommen. dann können wir dafür auch Fördermittel einsetzen."

Auch mit im Sanierungsgebiet: Das sogenannte Knödler- und Gramer-Areal. Bei letzterem handelt es sich um die Fläche, in der jetzt unter anderem Parkett Teufel ist. Hier gibt es allerdings, so Kronenbitter, noch keine konkreten Vorhaben.

Joachim Milles (FD/FW) hatte zwei Fragen: Warum in der Wüstenrot-Präsentation nur von einem Abbruch der Stadt-Apotheke die Rede ist und nicht von Blumen Müller oder dem Kreidler-Hochhaus. Kronenbitter: "Diese Gebäude sind mit drin im Abgrenzungsbereich. Das heißt: Hier können sowohl Sanierungsmaßnahmen als auch Abbruchmaßnahmen gemacht und gefördert werden."

Milles wollte auch wissen, ob es – neben der geplanten Treppe hoch zum Marktplatz dort, wo jetzt das Dolce Vita ist – auch ein Aufzug vorgesehen ist. Milles, auch Vorsitzender des Seniorenbeirats: "Wir reden ja von einem barrierefreien Horb." Stadtplaner Peter Klein: "Es gibt Überlegungen, den vorhandenen Aufzug im Parkhaus zu nutzen. Und gegebenenfalls in räumlicher Nähe dort einen neuen Aufzug aufzubauen."

Stadtoberhaupt Rosenberger betont noch, dass man noch längst nicht alles geplant hat, was dort in der Kernstadt alles passieren könnte. Kronenbitter sagt jedenfalls, dass es jetzt mit dem Beschluss des Gemeinderates endlich losgehen kann: "Anträge auf Sanierungsfördermittel konnten bereits gestellt werden. Der Abschluss einer für eine Förderung notwendigen Modernisierungsvereinbarung ist mit der öffentlichen Bekanntmachung der Sanierungssatzung am Freitag, 21. Juli, möglich." Es hat bisher schon erste Informations- und Beratungsgespräche mit fünf Eigentümern gegeben.