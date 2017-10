Horb a. N. Info

Horb. Hatte man sich doch als Übungsobjekt die Gutermann-Grundschule ausgesucht und eine Gefahrensituation simuliert, wie sie locker jederzeit entstehen könnte.

Übungsannahme war, dass es durch einen technischen Defekt an einem Aktenvernichtungsgerät im Untergeschoss der Schule zu einem Brand kam. Das Feuer breitete sich rasch aus. Durch die interne Brandmeldeanlage alarmiert, ging der Hausmeister der Schule in den Keller, um nach der Ursache zu schauen. Er alarmiert die Feuerwehr und unternimmt erste Löschversuche, die jedoch scheitern. Inzwischen wird er durch die starke Rauchentwicklung am Rückzug gehindert.

Der dichte Rauch breitet sich weiter aus und zieht auch in die höher gelegenen Stockwerke. Erschwerend zu dieser Situation kommt noch hinzu, dass sich im Ganztagesbetreuungsraum im Dachgeschoss eine Gruppe Schüler aufhält, die an diesem Samstagnachmittag mit einer Ausarbeitung für Projekttage beschäftigt ist. Ihr Lehrer schließt zwar geistesgegenwärtig die Türen zu dem Raum, doch nun können die Schüler das Gebäude nicht mehr verlassen. So geht es auch anderen Schülern sowie einer Putzfrau, die sich im gesamten Gebäude verstreut aufhalten.