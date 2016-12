Horb a. N. Industrie nimmt Kurs auf Müll-Inseln

"Das Thema ist damit prädestiniert als branchenumspannendes Netzwerkprojekt des Innonet Kunststoff", erklärt Udo Eckloff, Projektleiter des Plastics Inno Centre. Nicht umsonst steht das Recycling weit oben auf der Agenda der Horber Kunststoff-Zukunftsschmiede: "Das Plastics Inno Centre wird mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der EU gefördert, weil es einen innovativen Ansatz im Bereich Ressourceneffizienz und Bioökonomie bietet", erklärt Eckloff.

Um das Thema Recycling schnell an den Start zu bringen, holte sich das Innonet Kunststoff externe Expertise ins Haus. "Der Berliner Technologiedienstleister VDI/VDE Innovation + Technik wird den Strategieprozess rund um den Komplex Kunststoffrecycling moderieren", beschreibt Eckloff die Vorgehensweise.

Marc Bovenschulte vom VDI/VDE identifizierte bei der Auftaktveranstaltung zum neuen Projekt "INNOcycling" in den Räumen der Waldachtaler Fischerwerke zwei Arbeitsfelder: Die technischen Voraussetzungen für die Verarbeitung recycelter Materialien zu meistern, wäre eine Herausforderung, wesentlich schwieriger wäre es jedoch, eine gesellschaftliche Akzeptanz für recycelte Kunststoffmaterialien zu schaffen. Recycling ist ein Kopfthema und verlangt flankierend zu neuen Produktionsprozessen eine ausgefeil- te Kommunikation. "Alle Beteiligten, vom Produktdesigner über den Verpackungshersteller bis hin zum Verbraucher müssen auf neue Materialien und Produktwege vorbereitet werden", fasste Bovenschulte ein Ergebnis des Auftaktworkshops zusammen.

Marc Bovenschultes Verweis auf die neue Studie der renommierten Ellen MacArthur Foundation "Rethinking the future of Plastics" zeigt das Potenzial der Thematik für die Unternehmen des Innonet Kunststoff: "Das Thema Recycling sämtlicher Kunststoffprodukte, also nicht nur solcher, die aus leicht wiederverwertbaren sortenreinen Materialien bestehen, kann ein sehr lukratives Geschäft werden." Dessen ist sich auch Udo Eckloff sicher: "In Zeiten endlicher fossiler Ressourcen und nur eingeschränkt verfügbarer nachhaltiger Alternativen sind Rezyklate, also recycelte Kunststoffe, das Material für die Zukunft."

Deshalb gibt der Plastics Inno-Centre-Projektleiter mächtig Gas beim Thema Kunststoff-Recycling: "Die nächsten Workshop-Termine sind bereits koordiniert, denn allen beteiligten Akteuren, bis hin zu den Landesagenturen und Forschungseinrichtungen, brennt das Zukunftsthema unter den Nägeln."